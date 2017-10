Charleroi-coach laat aanvaller uit selectie voor wedstrijd tegen KV Oostende

Na de rust werd een bleke Pollet vervangen door doelpuntenmaker Benavente. De Frans-Belgische ex-aanvaller van Anderlecht sukkelt al enige tijd met zichzelf en wordt nu toch enigszins verrassend door Felice Mazzu uit de selectie gelaten.

Om sportieve reden, vertelt de coach van de Zebra's aan la Dernière Heure: "We weten dat als het niet goed in David zijn hoofd zit, het moeilijk wordt voor hem. Hij gaat door een mindere periode en het is misschien tijd voor mij om andere mogelijkheden te overwegen." Wellicht vervangt Bedia of Fall Pollet in de punt van de aanval.

De selectie :

Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio, Nganga, Zajkov, Lukebakio, Fall, Diandy, Hendrickx, Ilaimaharitra, Tainmont, Benavente, Baby, Rezaei, Bedia, Saglik, Mandanda, Baume.

Volg KV Oostende - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (24/10).