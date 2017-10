EA SPORTS beloont Thelin na vierklapper: spits vertoeft in mooi gezelschap tussen Alexis Sanchez en Riyad Mahrez

Isaac Thelin is opgenomen in het team van de week na zijn topprestatie op het veld van Zulte-Waregem. Hij vertoeft daar in goed gezelschap met namen als Riyad Mahrez, Alexis Sanchez en Otamendi. De Zweedse aanvaller kreeg een rating van maar liefst 78. Leuk detail: ook Michy Batshuayi is opgenomen in het lijstje.

First IFs of #FUT18 for Alexis Sanchez, Riyad Mahrez and Samir Handanovic in #TOTW 6! pic.twitter.com/tEi93BoUIJ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 25 oktober 2017

