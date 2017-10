Vanhaezebrouck liet ooit speler schaduwen na vermoedens van drankmisbruik: "Soms verspreidde hij niet mis te verstane geuren"

Vanhaezebrouck is een maniak in zijn vak houdt rekening met elk detail. In Knack doet hij een verhaal uit de doeken over een speler die hij in zijn vrije tijd liet schaduwen omwille van concrete vermoedens van drankmisbruik.

"Bij iemand aan wie je niks merkt, zou ik dat nooit doen, maar deze jongen was altijd moe, zijn gewicht schommelde ongelooflijk, en op sommige ochtenden verspreidde hij niet mis te verstane geuren. Zulke signalen kon ik niet negeren. Natuurlijk heb ik die speler er eerst op aangesproken, maar hij ontkende alles. De verhalen bleven komen, en je begon zelfs te horen: 'Hoe kan het dat de club hier niet tegen optreedt?'"

Geen alleenstaand geval

Vanhaezebrouck kent de Belgische voetbalwereld door en door en spreekt niet van een alleenstaand geval. "Drankmisbruik is een reëel probleem in het Belgische voetbal. Er zijn spelers genoeg over wie er verhalen rondgaan. En trainers ook, trouwens. Gelukkig hoor ik daar niet bij."

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.