Zware problemen voor Vanhaezebrouck: absolute sterkhouder sukkelt alweer met de knie en geeft forfait

door Johan Walckiers

Kara Mbodji moet rust nemen door knieproblemen

Foto: © photonews

Zware problemen bij Anderlecht. Kara Mbodji, één van de belangrijkste spelers in het elftal, heeft weer last aan de knie en geeft forfait voor Eupen. Daardoor moet Hein Vanhaezebrouck gaan puzzelen, want ook Spajic is out. Maar nog meer zorgwekkend is dat Kara blijft sukkelen...