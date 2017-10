Na de misser van Boli past STVV géén hiërarchie toe als er straks een penalty volgt in Brugge, coach De Roeck legt uit waarom

“Een moeilijk avond kan iedereen overkomen”, staat STVV-coach Jonas De Roeck er niet te lang bij stil. “Tegen Moeskroen zat het op de beslissende momenten niet mee voor hem. Daarom greep ik in, ook om hem tegen zichzelf te beschermen. Op zo’n moment is het aan iemand anders om zijn steentje bij te dragen.”

Charis Charisis was eveneens een kandidaat om de elfmeter om te zetten, maar Boli besloot de opgelegde kans zelf voor zijn rekening te nemen. Wanneer er zondag in Brugge een penalty moet genomen worden, zal de man die zich geroepen voelt trappen. Bij de Kanaries bestaat er geen hiërarchie voor de strafschoppen.

“Voor mij is het belangrijk dat ik over verschillende jongens beschik die een penalty kunnen nemen”, aldus De Roeck. “De strafschop van Boli was trouwens niet slecht gegeven. Het was vooral een goede redding van de doelman.”