Vanhaezebrouck kijkt naar 'methode Weiler' om barslechte tweede helft te verklaren

Vanhaezebrouck zag zijn spelers massaal achteruit kruipen. Een gewoonte... "Dat is de filosofie die nog resteert van de voorbije periode", meent hij. "Ze kropen altijd achteruit als ze op voorsprong kwamen. Dan zakten ze massaal in. Ik probeer dat te veranderen, maar het zal nog tijd vragen. Sommige jongens hebben de knop nog niet omgedraaid. Het is een natuurlijke reflex."

Dat wil Vanhaezebrouck er zo snel mogelijk uit, want het zorgt ervoor dat paars-wit zelfs met een comfortabele voorsprong nog in de problemen komt. "Ze moeten weten dat ze ook hoger kunnen verdedigen zonder kansen weg te geven. Want op deze manier moeten ze beseffen dat ze makkelijk goals weggeven."