Onyekuru krijgt kritiek van Vanhaezebrouck en van het Eupense publiek: "Hij was niet top"

Onyekuru had de datum nochtans met rood omcirkeld nadat hij bij Anderlecht tekende. Hij wou schitteren voor zijn ex-publiek, maar dat draaide anders uit.

Onyekuru was wel dichtbij een doelpunt.

Uitblinken deed Onyekuru niet, maar hij lokte wel een own goal uit en was zelf dichtbij een doelpunt. Hein Vanhaezebrouck was echter niet tevreden over zijn match. "Hij was niet top, nee", zei de coach. "Hij zocht te veel de diepgang en mentaal zat hij niet in de match."