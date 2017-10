Leye tevreden over sterke tweede helft: "Na de rust zeiden we dat we met trots moesten spelen"

Met een duidelijke 0-3 stand tijdens de rust na twee owngoals van Leye en Wagué dacht iedereen dat Eupen niet in staat zou zijn om paars-wit nog in de problemen te brengen. Na 90 minuten werd het plots nog spannend na de aansluitingstreffer en na afloop had iedereen bij Eupen het gevoel dat er meer inzat.

"Tijdens de rust hebben we gezegd dat we met trots moesten speelden. We hadden geen andere keuze, het publiek was speciaal gekomen om ons te zien spelen en dan zou het een schande zijn als je met 0-5 of 0-6 thuis de boot ingaat. We hebben nog iets kunnen tonen", zegt de Senegalese aanvaller Leye.

"We hebben gespeeld zonder na te denken door aan te vallen en sneller te spelen. Jammer genoeg hadden we geen geluk met de kans van Siebe die op de paal belandde. Hij zag me niet komen. ik riep nog om de bal te laten. Indien hij dat deed, werkte ik hem zonder twijfel in doel."