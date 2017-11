Club Brugge trekt nu al aan mouw van nieuwe doelman voor januari

Club Brugge heeft nog maar twee matchen verloren in de vaderlandse competitie, maar telkens kon er naar de doelman gekeken worden. De vorige speeldag zette Ivan Leko Ethan Horvath op de bank, maar zijn vervanger Guillaume Hubert deed het ook niet schitterend.

Club heeft dan wel vier doelmannen, maar Jens Teunckens is nog te jong om nu voor de leeuwen te werpen en Ludovic Butelle is volledig afgeschreven. In januari wil Club een nieuwe doelman aantrekken als noch Horvath, noch Hubert in de volgende matchen kan overtuigen. En nu al wordt er aan de mouw van Hendrik Van Crombrugge getrokken.

Niet als bankzitter

De 24-jarige doelman van Eupen is dan wel de meest gepasseerde keeper van eerste klasse, maar dat ligt veel meer aan zijn verdediging dan aan hem. Tijdens de zomer was er ook al interesse van Club, Gent, Genk en Ajax, maar hij wou nergens op de bank gaan zitten.

Nu liggen de kaarten echter anders. Club wil hem als eerste doelman en indien Lovre Kalinic tijdens de wintermaanden andere oorden zou opzoeken, is hij ook de eerste optie bij AA Gent. En dan zou een transfer naar een topclub hem wel interesseren...