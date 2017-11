Uitblinker bij Anderlecht, maar... "Als ik mijn kansen had afgemaakt"

"We hebben de kansen gehad, ikzelf nog de meeste", erkende Gerkens. De jongeman die zich in de gratie van Vanhaezebrouck voetbalde zal waarschijnlijk geen al te beste nachtrust gekend hebben. Hij had drie goeie kansen om de score te openen.

"De mooiste kans was diegene die op de lijn gered werd. Spijtig genoeg raakte Hubert die bal nog even waardoor Cools het leer van de lijn kon halen", besefte hij. Daarna had hij nog een kopbal in huis, die slechts een half metertje naast ging.

De kopbal van Gerkens ging maar nipt naast.

Maar iedereen had het achteraf over het geannuleerde doelpunt van Harbaoui. Al had Gerkens even daarvoor ook een ideale kans na een goeie actie van Hanni. "Die bal moet minstens tussen de palen belanden", besefte hij. "We hadden moeten winnen gezien de kansen."