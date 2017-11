Capon opnieuw beslissend voor KVO: "Beste helft van het seizoen" en "Echte Oostende gezien"

"Man van de match? Dat zou ik niet zeggen. Maar het doet veel deugd om opnieuw beslissend te kunnen zijn met de 1-0 en die penaltyfout op een belangrijk moment. Het was overigens een elfmeter hoor", aldus Brecht Capon.

"Ach, we hadden het eigenlijk in de eerste helft al moeten afmaken en zeker de 3-0 maken. Nu mogen we nog blij zijn dat de videoref hier is. We mochten de vingers zeker kruisen, anders hadden we misschien nog het deksel op de neus gekregen."

De weg is nog lang

KV Oostende zet zo wel opnieuw de weg naar boven in: "We kunnen nu in ieder geval terug naar boven kijken, terwijl dat bij een verlies helemaal anders was geweest."

"Onze eerste helft was van het beste dat we al lieten zien dit seizoen, daar moeten we op verder bouwen. De weg is nog lang, we zien wel waar we uitkomen."