Vanhaezebrouck gaat in op de wens van de Anderlecht-fans: volgende week gaan de deuren sinds lang nog eens open

door Diederik Geypen

Anderlecht opent z'n deuren voor een trainingssessie

Hein Vanhaezebrouck ging kort na zijn komst naar Anderlecht in gesprek met de supportersclubs. Een van de thema's waar de nieuwe T1 met de fans over discussieerde, was het gebrek aan open trainingen.