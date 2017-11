Morioka verlaat Waasland-Beveren niet in de winter, maar...: "Als hij zo blijft voortdoen, is het voor ons een utopie om hem langer te houden"

Morioka's uitstekende prestaties bleven niet onopgemerkt. Bij Waasland-Beveren willen ze uiteraard niets liever dan de 26-jarige speler houden. "We moeten realistisch zijn. We zullen de situatie bekijken in december.

We willen met Waasland-Beveren een goed seizoen spelen. Ik denk dat Morioka hier heel tevreden is. Ik hoop dat hij blijft tot het einde van het seizoen en dat hij mee mag naar het WK. Dat zou fantastisch zijn", vertelt clubpreses Dirk Huyck aan Sporza.

Trainer Clement vreest een vertrek van Morioka niet. "We zijn allemaal overtuigd dat hij tot het einde van het seizoen blijft. Als hij zo blijft voortdoen, is het voor ons een utopie om hem langer te houden. Na het seizoen is het een win-winsituatie voor alle partijen."