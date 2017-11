Moses Simon kaart groot probleem aan in de werkwijze van Vanhaezebrouck: "Daar kon niet iedereen mee om"

Een jongen van toen die nog steeds in de Arteveldestad rondloopt, is Moses Simon. De Nigeriaan schoot op een halfjaar tijd als een komeet uit de startblokken, en spreekt vol lof over Vanhaezebrouck. "Hein is een goeie coach, een van de beste die ik ken. Als je hem op het oefenveld bezig ziet, weet je: die man is topklasse. Hij wil van iedere speler een topspeler maken", zegt Simon in Sport/Voetbalmagazine.

De keerzijde van de medaille is echter dat niet iedere speler in dat verhaal mee kan. "De manier waarop we onder Hein speelden, was voor 60 procent zijn idee en voor 40 procent dat van de speler. Het eerste jaar was dat een voordeel en misschien ook nog het tweede. Met deze coach (Vanderhaeghe, red.) is de manier waarop je speelt 70 procent inbreng van jezelf en 30 van hem."

"Té veel kan een probleem zijn"

"Bij Hein moest je alles juist doen zoals hij het wou, anders was hij niet tevreden en daar kon niet iedereen mee om", aldus Simon. "Ik was daar intussen wel aan gewend geraakt. Maar dat gold zeker niet voor iedereen. We weten allemaal dat Hein een goeie coach is die van iedereen de beste wil maken, maar té veel kan soms een probleem zijn. Ik onthoud vooral: hij zorgde ervoor dat de wereld weet wie Moses Simon is."