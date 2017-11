R.I.P.: Antwerp opnieuw getroffen door sterfgeval

Michel Coveliers was meer dan tien jaar lang vaste steward voor The Great Old. Vorige week werd hij getroffen door een hartinfarct en donderdag maakte de club zijn overlijden bekend. Ze deelden ook nog een pakkende boodschap mee:

"Michel zette zich al jaar en dag in als steward voor de club van zijn hart, en was overal een graag geziene gast. De stewards en de club zullen hem dan ook erg missen."

"Verder wil stamnummer één zijn gevoelens van medeleven overbrengen aan zijn collega-stewards, en de vrienden en familie van Michel, en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden."