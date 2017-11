Door Club én Gent gegeerde doelman reageert op de interesse: "In de zomer voelde ik me niet klaar voor de stap, nu wél"

Bij Club Brugge konden zowel Ethan Horvath als Guillaume Hubert nog niet overtuigen, terwijl AA Gent een vroegtijdig vertrek van Lovre Kalinic vreest. Beide clubs komen over een dikke maand wellicht opnieuw bij Van Crombrugge aankloppen. (Lees er HIER meer over)

"Dat toont toch aan dat tegendoelpunten niet alles zeggen", reageert de meest gepasseerde doelman uit onze hoogste klasse bij Voetbalkrant.com. "Op dit moment focus ik me op de redding van Eupen. Dat is het enige wat telt."

Ik voel me week na week sterker worden

Eupen verlaten wanneer de redding een feit is of toch deze winter al de sprong wagen? "Een ideaal scenario heb ik niet voor ogen. Vorige zomer (toen beide ploegen ook al op de deur klopten, red.), besloot ik bewust bij Eupen te blijven, omdat ik me niet klaar achtte voor een nieuw avontuur."

"Nu voel ik me week na week sterker worden, en voel ik me ook klaar voor een stap hogerop. Wanneer die er komt, heb ik niet in de hand", besluit Van Crombrugge.