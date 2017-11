Vanhaezebrouck prikkelt één van zijn bepalende spelers: "Hij zit nog héél ver van een WK-selectie"

door Johan Walckiers vanuit Neerpede

door

Hein Vanhaezebrouck heeft een serieuze prikkel voor Onyekuru in huis

Foto: © photonews

Bij Anderlecht zijn er een tiental spelers die kunnen of mogen dromen van een WK-selectie. Maar sommigen van hen zijn ook niet zeker van een basisplaats of moeten nog veel bewijzen. In die laatste categorie zit volgens Hein Vanhaezebrouck Henry Onyekuru.