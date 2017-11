Dankzij Clement werd onopvallende Anderlecht-spits Thelin weer een goalgetter: "Ik ben zelf met zijn naam gekomen"

Toen Zinho Gano twee weken voor het einde van de zomermercato vertrok, moest W-Beveren in extremis nog op zoek naar een diepe spits. De nieuwe doelpuntenmaker van de Leeuwen werd Thelin. "We zijn geen club met een schaduwelftal van drie spelers. Ik ben zelf met de naam van Isaac Thelin gekomen", vertelt coach Philippe Clement in Sport/Voetbalmagazine.

"Hij overtuigde me tijdens zijn invalbeurten met Anderlecht en in zijn matchen bij Malmö. We hadden in die periode nog andere transfers nodig, waarbij een aantal pistes net nog afsprongen. Daardoor verloren we veel tijd."

Elke vrije minuut spelers bekijken

"De mensen van de scouting hebben heel hard moeten werken", geeft Clement aan. "Intern hebben we het er al over gehad dat ik pas in de laatste fase ingeschakeld moet worden. Ik zat toen elke vrije minuut, soms tot één uur 's nachts, naar spelers te kijken. Elke dag. Na een tijd ben je dan op."

Volg Club Brugge - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.