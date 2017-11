Vanaken overladen met lof: "Hij ziet dingen die andere spelers niet zien"

Vanaken reageerde verbaasd bij zijn wissel, tot Leko hem aan de zijlijn duidelijk maakte dat het om een applauswissel ging. Het was hét moment dat Vanaken zondagavond tegen Waasland-Beveren typeerde. Wilskracht te over.

"Hans is een heel belangrijke speler voor ons. Hij is altijd al uitstekend geweest in de balcirculatie en het balbezit", opende Leko. "Maar vandaag hebben we ook gezien dat hij de ruimtes ziet en graag loopt. Ik ben blij dat hij vandaag zijn kwaliteit toonde. Hij kan een match echt beslissen."