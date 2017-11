Morioka naar Anderlecht of Club Brugge? Analist denkt er het zijne van

Volgens Snelders heeft Morioka geen basisplaats bij Club Brugge. "Op dit moment en in dit systeem denk ik niet dat hij zomaar een basisplaats heeft bij Club. Hij is geen type Vormer, dus zou hij al in concurrentie moeten gaan met Vanaken. Dan denk ik dat die toch nog altijd de voorkeur zou krijgen. Al zou hij in de brede kern wel zijn plaats hebben", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Anderlecht zou hem ook willen, maar Snelders vraagt zich af of hij even goed zou zijn bij een topclub. "Hij zou er in ieder geval minder ruimte krijgen. Trouwens, gisteren speelde hij - op die strafschopfase na - toch een vrij bleke wedstrijd."