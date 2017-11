Arsenal plukt ontdekker van Lewandowski weg bij Dortmund

De 45-jarige Mislintat werkte al tien jaar bij BVB. De club maakte de overstap zelf bekend via de officiële kanalen. Een verrassing was de transfer niet echt meer. Het Duitse Kicker meldde woensdag al dat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevonden.

Voor de hoofdscout wordt het zijn eerste buitenlandse ervaring. "Toen Sven zei het buitengewone aanbod te willen accepteren, hebben wij hem verteld dat we hem deze kans niet zouden ontnemen. Wij bedanken hem voor de mooie samenwerking en wensen hem het allerbeste toe", vertelt sportief directeur Michael Zorc.

Mislintat is de man die onder meer Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé aantrok en later met een ruime winstmarge wist te verkopen.

In december begint de Duitser aan zijn uitdaging in het Emirates Stadium. "Ik ben hier geboren en getogen en heb sinds 2007 voor de club gewerkt. Ik ben een Borusse in hart en nieren en za dat ook altijd blijven", luidde zijn afscheidswoorden. Naar verluidt legde Arsenal twee miljoen euro op tafel voor de hoofdscout.