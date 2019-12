Zeldzaam: 2 op 24, maar voorzitter predikt rust: "Mijn hart zegt dat ik niet hoef te praten over degradatie"

KV Kortrijk heeft de voorbije weken 2 op 24 gepakt en staat pas 14de in de rangschikking. Acht punten boven Cercle en vijf voor Waasland-Beveren. Maar het blijft rustig bij de West-Vlaamse club. Voorzitter Joseph Allijns is zelfs heel relax.

't Is wel altijd gevaarlijk voor een trainer als een voorzitter zich zo uitlaat, maar... "Als een club zegt dat de positie van de trainer niet wankelt, dan kan hij de week nadien buiten liggen. Ik zeg enkel en eerlijk: ik heb de laatste weken een fantastisch goed team gezien. Er was collectiviteit en inzet. Dat bewijst dat de trainer zijn werk goed doet. Punt", zegt Allijns bij Sporza.

Allijns legt hem dan ook geen extra druk op. Al wil hij wel graag 4 op 6 halen in de komende matchen tegen Eupen en Cercle Brugge. "Ik zou graag hebben dat we ons kwalificeren voor de beker en dat we dan 4 op 6 halen in de competitie. Dan denk ik dat we met een gerust hart naar het nieuwe jaar kunnen."

"Eerlijk: mijn hart zegt wel dat ik niet hoef te praten over degradatie. We hebben sterk gespeeld tegen Moeskroen, toch een goeie ploeg. Als voorzitter en bestuur zijn we rustig. Met Nieuwjaar zullen we op een andere plaats staan."