Roma-fans blij dat ze Gent uit de trommel zagen komen, maar ook op hun hoede

Gent zag AS Roma uit de trommel komen als volgende tegenstander in de Europa League. Een moeilijke loting voor de Buffalo's, die in februari tegenover een ploeg met naam en faam zullen staan.

Om bij de laatste 16 ploegen in de Europa League te geraken moet KAA Gent AS Roma uitschakelen. De Romeinen zijn torenhoog favoriet, al zijn ze toch op hun hoede. "Het is een ploeg die zeker binnen onze mogelijkheden ligt", aldus Enzo Fieri, voorzitter van Roma Club Liège.

"Het is geen slechte loting, zonder iets van de prestatie van Gent te willen afdoen. Zij wonnen immers hun groep en wij werden tweede na Basaksehir. Toch hebben we de echt kleppers kunnen vermijden",ging hij verder.

Op woensdag 20 februari ontvangt Roma de Oost-Vlamingen in het Sadio Olimpico en een week later staat de return in de Ghelamco Arena op het programma. "De terugmatch is in België; een uitmatch op eigen bodem, zeg maar. We zullen in grote getalen aanwezig zijn en voor een tifo zorgen."

"In eigen huis kunnen we best niets incasseren, want Gent kan een vervelende tegenstander zijn. Het wordt geen gezondheidswandeling", ging Fieri verder. Naast Europese ambities willen de Giallorossi ook in de Serie A zo hoog mogelijk eindigen.

"Het doel is om bij de eerste vier te eindigen en ons te kwalificeren voor de Champions League." Roma staat nu ook vierde. "We zijn wel niet regelmatig in onze prestaties. Dat komt deels door blessures. Dzeko, Kluivert, Under en Pellegrini zijn out geweest en nu Smalling", besloot hij.