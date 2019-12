Manchester City met voorsprong beste team van het decennium in de Premier League

Nu 2020 om de hoek loert, duiken overal lijstjes op over dit decennium. BBC dook in de statistieken van de Premier League.

Daaruit blijkt onder meer dat Manchester City met voorsprong het beste team van dit decennium is. De Citizens pakten 812 punten in 378 wedstrijden. Dat komt neer op 2,148 per wedstrijd. City is ook het enige team dat de kaap van de 2 punten per wedstrijd overschrijdt.

Manchester United volgt op plek twee met een gemiddelde van 1,966 per wedstrijd. Chelsea strandt op plek drie met een gemiddelde van 1,947. Tussen Liverpool, Tottenham en Arsenal viel een verschil van amper 0,015 punt per wedstrijd te noteren.

Huddersfield Town presteerde dan weer het slechtste in de Premier League. Zij pakten maar 53 punten in 76 wedstrijden. Dat komt neer op 0,697 punt per wedstrijd.