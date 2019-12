Czerniatynski: "Het is van moeten voor Anderlecht, maar er is één probleem... de tegenstander is Club Brugge"

Anderlecht ontvangt donderdagavond om 20u45 Club Brugge in de kwartfinale van de Beker van België. Voor Anderlecht is de beker niet enkel de kortste weg naar Europa, maar stilaan ook de enige manier om het seizoen te redden.

Het Laatste Nieuws sprak in aanloop naar de wedstrijd met Alex Czerniatynski. De spits uit Charleroi speelde drie jaar voor Anderlecht.

"Of Anderlecht wint? Het zal wel moeten zeker? In de competitie loopt het voor geen meter. De focus moet dus op de beker als ze hun seizoen nog wat willen redden.”

“Eén probleem: de tegenstander is Club Brugge. Die hebben al bewezen dat thuis en uit niet veel verschil uitmaakt. Ik weet dus niet of Anderlecht veel zal hebben aan het thuisvoordeel, want de paars-witte fans beleefden nog niet veel plezier in het Lotto Park.”

“Club is volgens mij toch wel licht favoriet. Zij willen ook overal presteren: in de competitie, in de beker, Europees - waar ze echt wel indruk hebben gemaakt.”

“Eén ding staat vast: het is de laatste kans voor Anderlecht. Want hoe je het ook draait of keert, op het einde van het seizoen moet de recordkampioen altijd een prijs pakken."