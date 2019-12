Antwerp-spelers geven hun kijk op incidenten: "Gaan slachtoffer niet uithangen" en "Links en rechts arm zien slingeren"

Verschillende spelers hadden bij Antwerp een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de halve finales. Manuel Benson uiteraard met zijn fantastische goal. Evenzeer Dino Arslanagic met zijn verdedigingwerk en de assist voor de 1-1. Beiden konden ook niet om de incidenten aan het einde heen.

"Ik weet er niets van", was Arslanagic geen directe getuige. Maar waardoor komt het dat het net tussen Standard en Antwerp ontspoort? "Het zijn twee grote clubs. We willen allebei tonen dat we de beste zijn. We zijn ook spelers met veel karakter."

Cliché-antwoorden

Lamkel Zé zal wegens zijn provocatie weer met de vinger gewezen worden. Antwerp kan dan weer aankaarten dat er nadien ook van de andere kant heel wat gebeurde. "We hebben gewonnen, we gaan niet het slachtoffer uithangen." Arslanagic beseft wel dat hij voorts weinig nieuws kon/wou melden. "Het zijn cliché-antwoorden die ik geef, maar ik ga ze blijven geven".

Chaos

Dan maar even bij Manuel Benson peilen naar zijn kijk op de zaken. "Het was chaos. Het is ook allemaal wat aangesleept." Ook in de gangen ging het gevecht nog volop verder. Wat was er daar juist aan de hand? "Ik ben te klein om te kunnen zien wat er in de verte gebeurt. De slimsten zullen wel al binnen gezeten hebben, zeker."

Benson ontkent wel niet dat bepaalde spelers wel een slag zullen hebben uitgedeeld. "Ik heb links en rechts wel een arm zien slingeren. Het is een beetje uit de hand gelopen", trapt de doelpuntenmaker een open deur in.