Manuel Benson neemt met uitmuntende uithaal heldenrol op zich: "Hoop dat dit niet het mooiste doelpunt uit carrière is"

Allemaal lachende gezichten bij Antwerp toen het woensdagavond 1-2 werd op Sclessin. Dat bleek achteraf ook het beslissende moment in de match. Diegene die het meest genoot , was toch wel Manuel Benson, die 'm zo heerlijk binnenpegelde.

"Ik heb er niet echt bij nagedacht", beschrijft Benson zijn moment de gloire. "Ik kwam naar binnen met links. Dan moet je de actie maken en trappen. Er is ook wel beetje geluk bij nodig. Ik hoop dat dit niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière is, want ik hoop er nog een paar te maken. Tot nog toe staat deze wel in de top van mijn doelpunten."

Ik ben altijd rustig gebleven

Hij leek het zelf ook amper te kunnen geloven. Zijn reactie na zijn goal kwam ook enigszins voort uit zijn gebrek aan speelkansen tot dusver. "Je zit al zolang te wachten op een kans. Dan denk je na zo'n treffer al eens: waarom kon dit niet vroeger gebeuren? Het is ook leuk voor mijn familie. Ik ben altijd rustig gebleven, wat men ook over mij zei."

Met Lierse maakte Benson overigens al eens een beauty op Sclessin. "Toen kreeg ik de bal van iets verder en koos ik de verste hoek in plaats van de korte. Dat doelpunt was ook belangrijk, want die prestatie heeft eigenlijk mijn transfer naar Genk in orde gebracht. Als je dan zo'n prestatie bij Standard kan leveren, weegt dat wel door. Dat was toen in play-off 2. Ik zat toen ook in een goede flow."