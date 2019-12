Ook STVV en Anderlecht nog te vroeg voor Defour: "Ik zou al erg blij zijn als hij mee aan de stage kan beginnen"

Het ziet er naar uit dat Steven Defour dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen voor de Great Old. Tegen STVV zit hij niet in de wedstrijdkern en ook de match tegen Anderlecht komt te vroeg.

Het is volgens Laszlo Bölöni nog een te groot risico om Steven Defour meteen te brengen tegen Sint-Truiden. "Hij is nog niet klaar om terug te keren en al zeker niet om te spelen", zei hij vrijdag. Bovendien is het Truiense kunstgras geen ideale ondergrond om een speler die uit een langdurige blessure komt meteen voor de leeuwen te gooien. Maar ook de match tegen Anderlecht komt wellicht nog te vroeg voor de ervaren middenvelder. "Het zou mij al erg tevreden stellen dat hij op een normale manier de stage kan meemaken", ging hij verder. Voor het overige is Antwerp ongeschonden uit de bekerclash tegen Standard gekomen. Baby kwam slecht neer maar heeft geen breuk opgelopen. Haroun komt in 2019 niet meer in actie door zijn polsbreuk en Mbokani zit op het schorsingsbankje tegen STVV.