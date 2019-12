Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel Op speeldag 5 van de tweede periode kozen we in doel voor Davino Verhulst, al waren er nog een aantal andere doelmannen (Moris, Vanhamel) zeker niet slecht acteerden. Verdediging We kiezen voor een viermansdefensie, met vooral een sterk blok van Beerschot. Bourdin haalde het net niet, Seigers en een berensterke Prychynenko zeker wel. Diaby was dan weer bijzonder goed én belangrijk zowel vooraan als achteraan bij Lokeren, Dewaele was als back zeer kwiek namens Westerlo. Middenveld Op het middenveld kozen we voor Brüls als regulator namens Westerlo, voor Cruz als creatieveling van Virton - al had ook Lapoussin erin gekund. En ook Halaïmia deed opnieuw van zich spreken - dat was niet voor het eerst dit seizoen. Aanval Met Areias, de dribbelende Andzouana en Tabekou deden er heel wat flankspelers hun duit in het zakje op speeldag vijf. Dat levert dan onderstaand elftal op: