Antwerp voor het eerst dit seizoen zonder Mbokani aan de aftrap: "Onvervangbaar bestaat niet" - Eerste échte kans voor Gano

26 wedstrijden met inzet speelde Antwerp dit seizoen al en 26 keer stond Dieumerci Mbokani in de spits. Dat en zijn waanzinnige statistieken tonen aan hoe onmisbaar hij is voor zijn club. Toch kan trainer Laszlo Bölöni geen beroep op hem doen zondag, want hij is na geschorst.

Dieumerci Mbokani speelde niet zijn meest gelukkige match tegen Eupen. De topschutter van de Belgische competitie scoorde niet en pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen. "Niet de bedoeling", lachte Lior Refaelov na de wedstrijd. Waarom wel de bedoeling? Anders had 'Dieu' tegen STVV tegen zijn vijfde gele kaart kunnen aanlopen en had hij de clash tegen Anderlecht gemist.

Zinho traint, speelt en scoort. Wat kan ik nog meer vragen?

We zullen de Israëliër maar op zijn woord geloven. Bovendien spatte de frustratie ervan af bij Mbokani tegen de Oostkantonners. Feit is wel dat Laszlo Bölöni het voor de eerste keer dit seizoen zonder zijn 34-jarige spits moet doen. "Hij is de beste", onderstreepte de Roemeense trainer andermaal het belang van Mbokani. "Maar onvervangbaar bestaat niet. We hebben een groep om dat op te vangen."

De enige andere centrumspits in de kern van Antwerp is Zinho Gano. Hij is dus de logische vervanger (al weet je met Bölöni nooit). "Hij (Zinho Gano, nvdr.) draait al acht jaar mee op het hoogste niveau in België. Hij traint, hij speelt en hij scoort. Wat kan ik nog meer vragen? Hij is klaar en nu hebben we hem nodig", besloot Bölöni.