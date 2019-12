Jongste Limbombe viert zijn eerste selectie voor Racing Genk

Racing Genk neemt het zondagavond op tegen Anderlecht en voor één speler van de Limburger kan het een heel speciale avond worden: Bryan Limbombe.

De naam Limbombe doet uiteraard een belletje rinkelen. De broers Anthony en Stallone zijn allebei op het hoogste niveau actief geweest in België. Anthony (25) wordt door Nantes uitgeleend aan Standard en keert deze winter terug naar zijn Franse club. Stallone (28) wordt door Gent verhuurd aan het Turkse Giresunspor.

Bryan is met zijn 18 lentes de jongste van het drietal en moet zijn debuut op het hoogste niveau nog maken. Misschien komt dat er zondagavond in de topper tegen Anderlecht wel, want Genk-trainer Hannes Wolf nam hem op in zijn 20-koppige wedstrijdselectie. De jongste van de broers Limbombe kwam dit seizoen twee keer in actie in de Youth League en wordt beschouwd als een groot talent.

Morgenavond spelen we in het Lotto Park tegen Anderlecht.

Coach Hannes Wolf heeft deze 20 spelers geselecteerd!

Bryan Limbombe (18) zit voor het eerst in de kern. pic.twitter.com/cVhQqUYy3u — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 21, 2019

Vukovic, Heynen, Nygren, Uronen, Piotrowski, Adewoye en Screciu zijn er niet bij om verschillende redenen.