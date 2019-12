Hernan Losada na uitschuiver in Lommel: "Balans blijft positief"

Beerschot liep in Lommel averij op. Voor de eerste keer in zes wedstrijden proefden de mannen van Losada nog eens van de zure smaak van een nederlaag. De Argentijnse T1 gaf na afloop toe dat Lommel een verdiende winnaar was. Al blijft de balans voor Beerschot wel positief.

De Argentijn was na afloop van de partij duidelijk teleurgesteld. Ondanks de nederlaag gaat Beerschot de winterstop in met een eerste plaats in de tweede periode.

"Vlak na de match overheerst uiteraard de frustratie en teleurstelling na die verloren wedstrijd, maar desondanks blijft die tweede periode een positief verhaal voor ons: we blijven aan de leiding staan, na vier uitwedstrijden waarin we negen op twaalf halen. Daar had ik op voorhand voor getekend, want de uitwedstrijden waren een pijnpunt in de eerste periode."

"Het is alleen zonde dat we door deze nederlaag met een wrang gevoel naar de winterstop gaan. Nu wordt het voor ons zaak om een goede stage te doen in Spanje om daarna mee te kunnen blijven doen in die tweede periode. Met nog vijf thuiswedstrijden op het programma moet dat zeker kunnen", aldus Losada.