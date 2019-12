Benson barst weer van het vertrouwen en dat kan Bölöni best zo houden

Woensdagavond waren de aanwezigen in Sclessin in minuut 67 getuigen van twee wederopstandingen: die van Antwerp in de match en die van Manuel Benson als voetballer. De kwieke winger worstelde met zijn vertrouwen, maar trapte een hoop van frustratie van zich af.

De concurrentie is niet van de poes bij Antwerp, dat heeft Manuel Benson aan den lijve mogen ondervinden. De recordaankoop haalde soms zelfs de wedstrijdselectie niet, tot zijn grote frustratie. Hoe goed zijn statistieken vorig seizoen ook mochten zijn, een plekje in de ploeg dwing je op training en tijdens de schaarse kansen die je krijgt af en niet op sociale media (Benson uitte zijn ongenoegen door zijn cijfers van vorig seizoen op Instagram te delen).

Vreugde bij heel het team

En dat deed hij woensdag ook. We zagen opnieuw de beslissende Benson van bij Lierse en Moeskroen. Naar binnen kappen en knallen maar! Dat het een issue was, zag je ook aan de reacties van zijn ploegmaten, die oprecht blij waren voor hem - al had dat misschien ook deels te maken met het belang van de 1-2.

Nu is het kwestie voor Bölöni om het opgebouwde vertrouwen niet meteen weer te laten verdwijnen. Hem tegen STVV op de bank of de tribune zetten zou bijzonder nefast zijn. Dat weet de Roemeen ook wel. Als Benson in vorm is heeft hij er weer maar eens een offensief wapen bij.

Dat Benson in goede doen een meerwaarde is trekt niemand in twijfel. Bij Moeskroen liet hij vorig seizoen om de 122 minuten een beslissende actie (goal of assist) optekenen. Al moet de 22-jarige flankspeler leren leven met het feit dat hij in de kwaliteitsvolle kern en door de rotatiepolitiek van Bölöni niet altijd op het veld kan staan.

Benson viert een goal bij Moeskroen