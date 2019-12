Faes wacht niet op nieuwe 'sorry' van arbitrage en trekt zich op aan goede flow bij de Kustploeg

Dankzij de thuisoverwinningen tegen Anderlecht en Gent beschikt KV Oostende over de nodige ademruimte in de strijd om het behoud. Na de nederlaag tegen KV Mechelen heerste er geen paniek.

Hét gespreksonderwerp bij de bezoekers was uiteraard de kopbal van Sylla die al dan niet over de lijn was. De reacties daarop kon u vrijdag al lezen op onze website, maar er was natuurlijk meer dan dat.

"Het is al een paar keer dat de VAR niet in ons voordeel heeft beslist. We krijgen dan wel een sorry, maar wat koop je daarmee. We hadden hier met een punt kunnen vertrekken en nu blijven we met lege handen achter", jammerde Wout Faes na de twaalfde seizoensnederlaag van KVO.

Geen paniek in de rangen

Toch zag hij zaken waar de ploeg zich aan kon optrekken. "We moeten met vertrouwen blijven spelen zoals we nu al even bezig zijn en dan kunnen we volgende week iets rapen op Charleroi. Ik denk dat iedereen kan zien dat we in een betere flow zitten."

De kloof op rode lantaarn Cercle Brugge blijft immers voldoende groot om niet te panikeren. "We moeten niet te snel achteruit kijken in het klassement en zien dat we gewoon onze punten blijven pakken", besloot de centrale verdediger.