Daar is Darren Keet plots weer: "Helemaal niet verrast dat het zo lang geduurd heeft"

De Zuid-Afrikaanse doelman Darren Keet stond vijf jaar onder de lat bij KV Kortrijk, vooraleer terug te keren naar zijn thuisland. OHL haalde hem eind juli opnieuw naar België, maar hij moest het er vooralsnog stellen met een bankzittersstatuut, tot zaterdagavond.

Na enkele tegenvallende resultaten gaf Vincent Euvrard Keet de voorkeur op Henkinet. Terwijl het tot dusver steeds bankzitten was voor Keet. "Ik ben helemaal niet verrast dat het zo lang geduurd heeft eer ik mijn kans kreeg. Laurent Henkinet heeft het goed gedaan. Ook in de laatste wedstrijden. Je verandert niet zomaar van keeper."

Altijd dingen verbeteren

Nu was het moment wel daar om te wisselen. "De coach heeft met ons gesproken en wilde veranderen en zien wat het gaf. Ik hou me altijd klaar om te spelen." Keet moest zich twee keer omdraaien tegen Virton, maar kon zich weinig verwijten. "Er zijn altijd dingen die je kunt verbeteren, maar ik ben wel blij met hoe ik gespeeld heb."

De uitslag daarentegen lag wel op zijn maag. "We maakten het onszelf moeilijk en zij scoorden de goals. Ik ben heel ontgoocheld over het resultaat. We proberen te spelen zoals we normaal spelen, maar dat lukt momenteel niet."

Winterstop komt goed uit

OHL lijkt wat op zijn tandvlees te zitten. De weliswaar korte winterstop komt dus als geroepen. "Het is misschien het juiste moment. We hebben een paar dagen vrij en kunnen relaxen bij onze familie. Soms zijn er mensen die geen winterstop willen, maar voor ons komt het nu goed uit."