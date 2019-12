Eupen-coach wijst met vinger naar VAR: "We verloren veel minuten"

Zaterdagavond lukte Eupen niet om de zege thuis te houden tegen Kortrijk, een directe concurrent voor het behoud. De Panda's verloren met 1-2 van de Kerels die daarmee een goede zaak deden in het klassement.

Eupen is er niet in geslaagd om de kloof met de directe concurrenten dieper uit te hollen. De Panda's verloren aan de Kehrweg van Kortrijk ondanks een goede eerste helft. "Het is heel zuur voor ons aangezien we goed begonnen aan de wedstrijd. We hadden kansen genoeg, maar we lieten het scoren na", legde Benat San Jose na de wedstrijd uit.

Op het einde van de wedstrijd besliste de VAR om een gegeven penalty nog af te keuren bij Eupen. "We konden beter, maar Kortrijk slaagde erin om zijn spel te spelen. Was het penalty of niet? Ik weet het niet. Maar we zijn enorm veel tijd verloren. Het duurde vijf minuten voor de VAR en we hadden vijf minuten extra tijd..."