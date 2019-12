Eerste goal in 1A zorgt voor bevrijding: "Ik laat alle slechte herinneringen van de voorbije vier maanden achter me"

Faïz Selemani bezorgde KV Kortrijk zijn eerste zege in twee maanden met een doelpunt vijf minuten na rust. Voor de aanvaller was het trouwens ook een eersteling in zijn tweede match die hij voor de West-Vlamingen speelde.

U kent allemaal wel het verhaal van Selemani, die door een mogelijke contractbreuk bij Union niet speelgerechtigd geraakte. Hij deed tot nu toe nog maar 28 minuten mee tegen Gent. Maar tegen Eupen mocht hij al na 17 minuten invallen. "Dat was onverwacht ja. Ik had het niet zo snel verwacht, maar ik moest direct klaar zijn. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen", aldus Selemani. Het waren moeilijke maanden voor de ex-speler van Union. "Ik heb vier maanden niet mogen spelen. Ik laat die slechte herinneringen achter me en ik concentreer me op de tweede helft van dit seizoen. Ik heb mijn eerste gemaakt in 1A en daar ben ik supergelukkig mee. Ik bewijs dat ik het niveau heb om bij de elite te spelen. En nu vechten om titularis te worden."