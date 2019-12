Thorup en Clement heel lief voor elkaar en tegenstander: "Veel respect", "Een van de beste van Europa" en "Dat wisten we al lang"

Jess Thorup en Philippe Clement deelden de punten na een interessante veldslag tussen AA Gent en Club Brugge in de Ghelamco Arena. Achteraf waren de coaches opvallend vriendelijk voor elkaar.

Er kon een hartelijke knuffel af achteraf tussen beide coaches en ook tijdens hun perspraatje hadden ze meer dan de nodige lof voor elkaar: Jess Thorup en Philippe Clement hebben duidelijk het nodige respect voor elkaar, mooi om zien in de voetbalwereld anno 2019.

"Vooraleerst enorm veel respect voor wat Clement heeft laten zien in België en Europa de voorbije maanden met dit Club Brugge", opende Jess Thorup. Waarop Clement meteen riposteerde dat hij ook veel respect had voor het parcours van AA Gent, ook in Europa.

Thorup had verder ook lof voor de goalie van blauw-zwart: "Hij deed fantastische reddingen en is misschien daarom een van de beste in Europa", aldus nog de Deense oefenmeester van de Buffalo's.

"Wat ik heb geleerd van deze match? Niet dat Gent een goede ploeg is, want dat wist ik al lang", pikte Clement in. "Het is een goede ploeg, met meer dan enkel een goede basiself. Ze hebben een goede coach, iemand die met een idee komt waardoor je weet welke richting het team uit wil."