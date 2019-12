Gelooft Moeskroen nog in Play-off 1? Twee speler spreken elkaar tegen: "Visie is misschien anders"

Excel Moeskroen kon mits een overwinning zaterdag opnieuw een stap dichter bij Play-off 1 komen, maar speelde gelijk tegen Charleroi. Nu donderdag moet het dus opnieuw vol aan de bak om de voeling met de top-6 niet te laten gaan.

Een overwinning zaterdag zou les Hurlus tot op twee punten van de top-6 gebracht hebben, maar na het gelijkspel tegen Charleroi hebben de Henegouwers het zichzelf wat moeilijker gemaakt en moeten nu donderdag vol aan de bak tegen KV Mechelen.

"Maar wie zegt er dat wij de top-6 ambiëren? We spelen wedstrijd per wedstrijd en willen met plezier op het veld staan. Dat is alles", vertelde Frank Boya na de partij. Nathan De Medina sprak dat tch tegen. "We moeten donderdag drie punten pakken om er nog in te geloven. Met dit punt schieten we wel iets op, maar niet genoeg", reageerde de centrale verdediger teleurgesteld.

Een ploeg van winnaars

Enkele minuten nadat Boya een terughoudende mening had over Play-off 1, stelden we de vraag aan De Medina: Viseert Moeskroen de top-6? "Natuurlijk, sinds het begin van het seizoen. Maar er zijn de doelen van de club en die van de spelers. Die kunnen verschillen", verduidelijkt De Medina.

"Je weet dat er in deze groep spelers zitten die van de top in Europa komen. Spelers van Porto, Manchester City ... Deze jongens zijn niet gekomen om tegen de degradatie te vechten of in de buik van het klassement te spelen."