10 zomertransfers die de verwachtingen door uiteenlopende redenen nog niet hebben ingelost

Mignolet, Chadli, Ngadeu, Hoedt, Larin en ga zo maar door. Deze zomer hebben enkele clubs zeer goede zaken gedaan op de transfermarkt. Toch was niet elke transfer een voltreffer. Zo zijn er ook speler die de hoge verwachtingen door omstandigheden (nog) niet hebben kunnen inlossen. Een overzicht.

1. Cong Phuong Nguyen (Sint-Truiden)

Als je de bijnaam 'Vietnamese Messi' krijgt, dan is het logisch dat de verwachtingen erg hoog liggen. Cong kwam slechts een keer in actie voor de Kanaries en onlangs werd de samenwerking beëindigd. Een invalbeurt van 20 minuten tegen Club Brugge, meer kregen we uiteindelijk niet te zien van hem.

2. Junior Pius en Steven Defour (Antwerp)

Antwerp wil van de G5 een G6 maken en pakte uit met een kletterend transferoffensief. Voor Pius werd een miljoen betaald, Defour is een zeer grote naam in ons land en zat zonder club. De verdediger viel tijdens zijn debuut uit met een kruisbandletsel. De blessuregevoelige Rode Duivel kwam aan vier optredens en hoopt na Nieuwjaar zijn status van toptransfer waar te kunnen maken.

Eén van de connecties van Vincent Kompany die zich bij de Belgische recordkampioen aansloot. Sukkelde met een achterstand en blesseerde zich aan de hamstrings. Nasri is op zijn 32e nog niet afgeschreven en droeg zelfs al de aanvoerdersband bij paars-wit, maar de beslissende speler die we kennen van bij Manchester City en Arsenal hebben we nog niet gezien.

4. Jan Van den Bergh (KAA Gent)

De centrale verdediger blesseerde zich met Beerschot tijdens de promotiefinale en kwam tijdens play-off 2 opnieuw in botsing. Van den Bergh zat met een bloedprop in het hoofd en moest daar maandenlang van herstellen. De laatste weken haalde hij driemaal de selectie bij de Buffalo's. Hopelijk heeft hij meer geluk in 2020.

Door zijn prijskaartje van 7 miljoen euro werd Bongonda de duurste transfer tussen twee Belgische clubs. Vorig jaar vormde hij een dodelijk duo met latere topschutter Hamdi Harbaoui, maar bij de Limburgers is hij nog niet zijn flitsende zelve. Zijn voorbereiding was door een rugblessure niet optimaal en dat lijkt hem nu nog parten te spelen.

De 25-jarige flankspeler kon het na zijn goede periode bij Club Brugge, waarin hij Rode Duivel werd, niet helemaal waarmaken bij FC Nantes. De Franse Kanaries leenden hem uit aan Standard. Daar had hij het in het seizoensbegin niet gemakkelijk. Hij werd bankzitter en blesseerde zich vervolgens aan de knie. Op 31 december keert hij vervroegd terug naar de Ligue 1.

Essevee haalde de portefeuille boven voor de Georgische flankspeler, maar de aanpassing aan onze competitie blijkt moeilijk voor hem. Dury blijft hem wel zijn minuten gunnen, maar uitblinken doet hij (nog) niet. Anderzijds is hij nog maar 23 en loopt er wel flink wat concurrentie (Berahino, Brunu) rond aan de Gaverbeek.

Was in ons land al bekend van zijn periodes bij Westerlo en Lierse en werd vorig jaar topschutter in Turkije met 30 goals. Maakte als invaller zijn reputatie als goalgetter waar, maar ook zijn reputatie van bad boy. Kon als titularis niet overtuigen en lijkt zijn laatste minuten voor blauw-zwart reeds te hebben gespeeld.

9. Faïz Selemani (KV Kortrijk)

Na een dispuut met Union verbrak de Comorees eenzijdig zijn contract en sloot hij zich aan bij de Kerels. Zijn aansluiting werd aanvaard, maar de Bond verklaarde hem niet speelgerechtigd. Eind november kwam er eindelijk witte rook vanwege de KBVB en het voorbije weekend scoorde hij zijn eerste treffer voor KVK.