Wintermercato in aantocht: De eerste spraakmakende transfers van 2020

Nog een week en de wintermercato van 2020 is aangebroken. In België is het voorlopig nog vrij kalm qua geruchten en afgeronde transfers. Anderlecht haalde de Panamees Amir Murillo al binnen, maar daar bleef het voorlopig bij.

In het buitenland viel er al meer te beleven op het vlak van transfers. Liverpool deed al een koopje en een legende keert terug naar het Engelse voetbal in januari.

Het koopje van de wintermercato is nu al ongetwijfeld Takumi Minamino. De Japanse international deed zich bij RB Salzburg opmerken door zijn onvermoeibaarheid, uitstekende techniek en scorend vermogen. Hij was dit seizoen al goed voor 9 doelpunten en 11 assists na 22 wedstrijden. Liverpool besloot om de afkoopclausule van 8,5 miljoen euro te lichten. Hij moet nu de concurrentie aangaan met Sadio Mané en Mohamed Salah.

Joao Pedro

Watford heeft intussen een klein mirakel nodig om volgend seizoen nog in de Premier League te spelen. Momenteel zijn Ismaïla Sarr, Gerard Deulofeu en Andre Gray de topschutters van het team met elk twee doelpunten en dat is uiteraard veel te weinig. Vanaf begin januari komt het Braziliaanse 'wonderkind' Joao Pedro erbij. Hij werd afgelopen zomer al vastgelegd voor 4 miljoen euro en maakt nu officieel de overstap op 18-jarige leeftijd van het Braziliaanse Fluminense. Hij was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten en moet in de voetsporen proberen te treden van de intussen vertrokken Richarlison.

Een project om naar uit te kijken is dat van Wayne Rooney bij Derby County. De Manchester United-legende wordt speler-trainer en moet de komende tijd veel gaan leren van de Nederlander Phillip Cocu.

Rooney zal zeker nog aan spelen toekomen want bij DC United was hij in de MLS vorig seizoen nog goed voor 13 doelpunten en 8 assists. De club staat momenteel op plek 17 en is nog niet helemaal vrij van de degradatiezorgen in de Championship.

Na een transferstrijd met Ajax Amsterdam koos de Argentijn Exequiel Palacios om voor Bayer Leverkusen te tekenen. De spelmaker komt voor een bedrag van 22 miljoen euro over van River Plate en schopte het intussen ook tot Argentijns international.

De Nederlandse hoofdcoach van Bayer Leverkusen Peter Bosz gaf eerder al aan dat hij er nog graag een spelmaker bij wilde en die heeft hij nu met Palacios ook gekregen. Leverkusen heeft de Champions League-tickets nog steeds in het vizier en met andere jonge toptalenten zoals Kai Havertz en Leon Bailey gaat dat ongetwijfeld vuurwerk opleveren.

Strahinja Pavlovic

Een transfer die wat onder de radar gebleven is, is die van Strahinja Pavlovic. De boomlange centrale verdediger is amper 18 jaar oud, maar doet het wel uitstekend bij Partizan Belgrado. Hij speelde voornamelijk in de thuiswedstrijd tegen Manchester United prima. De Serviër maakt voor 10 miljoen euro de overstap naar AS Monaco. Hij blijft wel nog een half jaar bij Partizan en gaat dan officieel naar Monaco.