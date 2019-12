Elisha Owusu looft Jess Thorup: "Hij weet heel goed welke weg we moeten afleggen"

AA Gent heeft dit seizoen onder Jess Thorup een fameuze stap gezet. De Buffalo's voetballen goed en lijken op weg om de grote uitdager van Club Brugge te worden in de titelstrijd. Middenvelder Elisha Owusu gelooft dat zijn coach de juiste man op de juiste plaats is.

De jonge Fransman Elisha Owusu gelooft dat hij de volgende jaren kan groeien bij AA Gent: "Ik ben nog lang geen afgewerkt product", vertelde hij bij Sport/Voetbalmagazine. "Ik doe er alles aan om een toegevoegde waarde te zijn voor AA Gent."

Owusu is ook sterk gelovig en naar eigen zeggen helpt hem dat: "Ik ga wekelijks naar de kerk, meestal op zondag in Gent of Brussel. Het geloof stuwt me vooruit en helpt me in mijn ontwikkeling. Ik ben daarin realistisch: we hebben heel veel kwaliteit in onze spelerskern, maar we moeten collectief gezien nog een hoger rendement halen."

"Jess Thorup is de juiste man op de juiste plaats"

De band die Owusu heeft met zijn coach is in elk geval uitstekend: "Bij hem is the sky the limit. Onze coach is heel menselijk en hulpvaardig en hij weet welke weg we moeten afleggen om succes te boeken. Voor zo iemand probeer je graag je grenzen te verleggen."