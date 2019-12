Romelu Lukaku legt uit waarom boezemvriend transfer naar Inter eerder wist dan ex-club: "Het was altijd wel iets daar"

Het vergaat Romelu Lukaku goed in Italië. Bij Inter Milaan heeft de Rode Duivel zich meteen ontpopt tot één van de smaakmakers van de club en in de competitie. Een goed gevoel, dat is net wat hij miste bij Manchester United, legde hij uit aan de New York Times.

Het was Paul Pogba die het eerder wist dan zijn eigen club, Manchester United, dat Lukaku zou vertrekken van Engeland naar Milaan. De twee zijn al langer boezemvrienden. In Australië, tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen, kreeg Pogba "zwijgplicht".

"Ik zei aan Paul dat ik er hier klaar mee was", legt Lukaku uit in New York Times. "Het was nooit goed genoeg in Manchester. Of ik nu scoorde of niet, er werd altijd gemekkerd over die 'ene' gemiste kans. Altijd kwam er een 'ja, maar' achter."

Zo scoorde Lukaku al bij zijn eerste wedstrijd voor de Mancunians. "Ik scoorde tegen Real Madrid in de Europese supercup, maar miste een andere kans. Denk je dat ze over dat doelpunt spraken? Tegen West Ham, mijn eerste wedstrijd voor United, net hetzelfde. Pogba en ik waren zogezegd de reden dat United niet meer top was. Ik had er gewoon genoeg van."