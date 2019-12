Twee keer op vijf dagen naar Jan Breydel: "Zal anders moeten" en "Wordt harde strijd voor plek 6"

Zulte Waregem ging zaterdag nog onderuit op Jan Breydel, maar moet op donderdag alweer aan de bak ... op Jan Breydel. En Club Brugge is natuurlijk nog andere koek dan Cercle Brugge, nietwaar?

"We moeten de nederlaag tegen Cercle Brugge donderdag herstellen tegen Club Brugge. Het zal een andere match worden, maar we hebben drie punten laten liggen tegen Cercle Brugge en dat kunnen zeer belangrijke blijken", besefte Ewoud Pletinckx na de nederlaag op Jan Breydel.

Jaar op mooie manier afsluiten

"We willen het jaar op een mooie manier afsluiten tegen Club Brugge, want we willen in die top-6 blijven staan om met een goed gevoel op stage te kunnen vertrekken. Als we er de nul kunnen houden, dan hebben we al minstens een puntje."

Pletinckx zelf was een lichtpuntje tegen De Vereniging en staat ook tegen Club voor een belangrijke taak achterin: "Door de blessure van Olivier Deschacht is het inderdaad wat meer aan mij om de organisatie te verzorgen en die rol probeer ik ook op te nemen."

Er zal veel sfeer zijn, maar we willen iets laten zien

Ook Sammy Bossut kijkt uit naar de tweede match op Jan Breydel in vijf dagen: "We mogen niet op dezelfde manier aan de bak komen dan tegen Cercle, dat is duidelijk. Een kerstmatch komen spelen op Jan Breydel? Dat is altijd wel wat bijzonder en er zal ook veel sfeer zijn van de fans van Club Brugge."

"We moeten 120% gemotiveerd zijn om hier dan iets te komen rapen, want het wordt een harde strijd om de zesde plaats. En na de nederlaag tegen Cercle moeten we iets laten zien tegen Club om een en ander te herstellen."