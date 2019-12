Fans KV Mechelen maken indruk in Moeskroen: "Dit was een thuismatch"

Met 2961 waren ze in Moeskroen. En daar was echt wel een wezenlijk aantal fans van KV Mechelen bij. "Dit was een thuismatch voor ons", kirde coach Wouter Vrancken.

De supporters hadden een spandoek mee om de spelers te danken voor het jaar 2019, maar zelf deden ze op Le Canonnier nog eens een ferme duit in het zakje. De hele wedstrijd waren ze makkelijk beter te horen dan de thuissupporters. Niet enkel kwamen ze met heel wat fans opdagen, ook vocaal waren ze nog niet vermoeid. Thuiswedstrijd "Voor ons was dit een thuiswedstrijd, als je ziet hoeveel supporters op zo’n dag ons zo ver van huis komen steunen ...", was Wouter Vrancken in de wolken. "Dat geeft iets extra aan de spelers en dat hebben mijn spelers ook laten zien. We hebben goed voetbal gebracht en heel veel intensiteit. Het was een mooi jaar, de fans hebben daarin een rol gespeeld."