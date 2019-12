Vercauteren weet wie hij vrijdag in het oog moet houden bij Antwerp: "Hij heeft nog een dimensie toegevoegd"

Anderlecht neemt het vrijdagavond op tegen Antwerp. Bij de Brusselaars gaan ze toch één speler in het bijzonder in het oog houden. Het mag geen verrassing zijn dat die man Dieumerci Mbokani is. Frank Vercauteren weet goed genoeg dat hij zijn ploeg pijn kan doen.

Het was Vercauteren die Mbokani in 2006 zijn eerste kans gaf in het profvoetbal. Hij weet wat de kwaliteiten van de Congolees zijn en dat hij op elk moment kan toeslaan. "We zullen een bepaalde aandacht toch op hem leggen", knikte Vercauteren. "Je weet dat het spel van Antwerp op hem is afgestemd. Je moet hem op elk moment in het oog houden."

Met 14 - veelal belangrijke - doelpunten staat Dieu helemaal bovenaan de topschuttersstand. "Hij heeft nog een dimensie toegevoegd sinds hij als jonge gast doorbrak. Ik wil niet zeggen dat hij de beste spits in België is, daarmee doe ik anderen misschien onrecht aan, maar hij is zeker één van de beste."

"Zijn efficiëntie is altijd één van zijn grootste kwaliteiten geweest. Dat heeft hij altijd gehad. Hij heeft heel weinig nodig om te scoren, maar hij weegt ook op een defensie."