Hans Vanaken blikt terug op een geweldige maand met zijn maatje Jelle Vossen: "Het mooiste wat er is"

Hans Vanaken en Jelle Vossen. Als we Vossen mogen geloven klikte het alles behalve tussen beide spelers van Club Brugge in het aller begin. Maar ondertussen is er veel veranderd in het leven van de twee Limburgers.

"Ik werd voor de tweede keer op rij Profvoetballer van het Jaar. In diezelfde mei-maand werd ik ook peter van Jelle Vossen zijn kindje. Het was prachtig. We zijn boezemvrienden geworden. Ik kijk echt uit naar het moment dat ze nieuwjaarsbrieven kan voorlezen", vertelt Vanaken in Het Nieuwsblad. "Of ik zelf kinderen wil? Ik krijg die vraag dikwijls en dan zeg ik dat het mag. Maar het mag evengoed binnen enkele jaren zijn. Er zit geen haast achter. Maar met het petekindje kan ik nu wel al goed oefenen. We zullen altijd klaarstaan om Jelle en zijn vrouw bij te staan." Nu nog op het veld Maar Jelle Vossen zelf scoort niet meer zo vaak op het veld. "Het zou doodzonde zijn als hij niet meer aan spelen zou toekomen. De keuze blijft natuurlijk aan de coach, maar hij heeft al meer dan genoeg bewezen wat hij kan. Zijn statistieken zijn indrukwekkend."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.