Bölöni vertrouwt erop dat er geen belangrijke spelers vertrekken: "Nog geen seconde aan gedacht"

Nog enkele dagen en de deuren van de transfermarkt staan wagenwijd open. In het Bosuilstadion zal die deur eerder op een kier staan, want belangrijke vertrekkers moeten we volgens Laszlo Bölöni niet verwachten.

Laszlo Bölöni uitte donderdagochtend de wens die elke trainer heeft bij een transferperiode: geen belangrijke spelers laten gaan en een sterkere kern aan het einde van de mercato. Maar als hij geen nieuwe spelers mag verwelkomen zou het ook geen ramp zijn. "Dat zou helemaal geen probleem zijn", vertrouwde hij ons toe. "Toegegeven, in het voetbal kan je nooit genoeg kwaliteit hebben. Iedereen wil altijd de beste, de sterkste zijn. Dat bekom je niet alleen door hard te werken. Daarvoor moet je ook over kwaliteit beschikken", aldus Bölöni. Met Aurelio Buta is er een speler die nadrukkelijk in de belangstelling staat van andere clubs, maar voor spelers van zijn kaliber die vertrekken vreest de trainer niet. "Niemand gaat vertrekken. Belangrijke spelers zullen ons niet verlaten, daar heb ik nog geen seconde aan gedacht. Ik blijf optimistisch dat de kern niet zal slinken."





