Nicky Hayen traint STVV waarschijnlijk laatste keer als T1: "Ik weet nog niets"

Nicky Hayen trekt donderdagavond voor de (voorlopig) laatste keer als T1 van Sint-Truiden naar Waasland-Beveren. De interim-coach nam in november over van de ontslagen Marc Brys

Nicky Hayen won zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van STVV op het veld van grote rivaal Racing Genk. Hayen had net Marc Brys opgevolgd die voor kritiek op het bestuur de bons kreeg. Maar Hayen beseft ook dat aan die droomjob nu een einde zal komen.

"Ik weet nog niets van een nieuwe coach", vertelt Nicky Hayen in Het Nieuwsblad. "Maar ik maak me er ook niet druk in. Gelukkig begrijpt mijn gezin dat de komende dagen er wel iets anders uitzien. Hun steun is onvoorwaardelijk."

Maar donderdag trekt Hayen eerst nog naar Waasland-Beveren. "Vanavond kunnen we 7 op 15 pakken. Iets waar we vooraf voor getekend zouden hebben. Als we winnen dan zal het gevoel toch leuker zijn dan met een 4 op 15."