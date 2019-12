Vrancken, Van Damme en Schoofs unisono na erg dominante match van Mechelen: "Het enige minpuntje?"

KV Mechelen hield het beste van 2019 nog een beetje voor het laatste. Op bezoek bij Moeskroen liet het nog eens zoals vanouds zien wat het allemaal in de mars heeft zitten. Spelers en coach reageerden dan ook positief.

"De drie punten doen deugd, maar vooral de manier waarop we hebben gespeeld", was doelpuntenmaker Joachim Van Damme duidelijk. "We hebben zeker in de tweede helft heel goede dingen laten zien en echt dominant gevoetbald."

"Eens we elkaar vinden, begint het wel goed te lopen", vond ook Rob Schoofs de wedstrijd van KV Mechelen erg goed lopen. Al hadden beiden ook een werkpuntje gezien: "We hadden de match vroeger moeten afmaken."

Motivatie, intensiteit en dominant voetbal

Coach Wouter Vrancken was een trotse coach: "Het was geen simpele speeldag om gemotiveerd aan de aftrap te komen, maar mijn ploeg kwam wel heel gemotiveerd aan de aftrap. We waren erg dominant en deden het met goed voetbal en veel intenties."

"Het enige minpunt? Na 70 minuten had de match al gespeeld moeten zijn, want hadden we er al zeker vier moeten maken. Daardoor maken we het onszelf nog onnodig moeilijk en dat was niet nodig."